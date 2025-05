Posti vacanti Infanzia e Primaria dopo la mobilità | sono 24 988 sostegno sono circa 10 500 Ecco dove

Con la pubblicazione dei tabulati riepilogativi post-mobilità, emergono le cifre delle cattedre vacanti nella scuola dell'infanzia e primaria per l'anno scolastico 2024/2025. In totale, si registrano 24.988 posti disponibili per l’infanzia e primaria, a cui si aggiungono circa 10.500 posti di sostegno. Analizziamo i dati forniti dalla UIL scuola, suddivisi per regione e tipologia di posto.

Con la pubblicazione dei tabulati riepilogativi post-mobilità, si delinea il quadro delle cattedre rimaste vacanti nella scuola dell'infanzia e nella primaria per l'anno scolastico 20242025. I dati, diffusi dalla UIL scuola, suddivisi per regione e per tipologia di posto (comune e sostegno), evidenziano una carenza significativa di personale docente nei due segmenti scolastici.

