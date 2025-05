Post Ranieri contatti positivi con Gasperini | la Roma cerca l’intesa

La Roma è pronta a scrivere una nuova pagina della sua storia calcistica, avviando trattative per potenziare la rosa in vista della prossima stagione. Con i recenti contatti positivi tra Ranieri e Gasperini, i giallorossi mirano a concretizzare un progetto ambizioso e rafforzare la squadra, consapevoli dell'importanza di nuovi innesti per affrontare le sfide future.

La stagione si è appena conclusa e la Roma deve delineare il suo futuro. Già, perché la prossima può essere definita come l’annata zero, per dar vita ad un nuovo progetto. I giallorossi sono ben consapevoli di dover aggiungere elementi di spessore ad una rosa già di per sé ben fornita. Al tempo stesso, però, è cruciale scovare il nuovo allenatore, la guida della squadra nei prossimi anni. Contro il Torino, infatti, Claudio Ranieri ha disputato la sua ultima partita da tecnico, lasciando un vuoto difficilmente colmabile in panchina e diventando il senior advisor del club. Il Tinkerman andrà rimpiazzato con un uomo in grado di gestire la pressione di una piazza importante come quella capitolina... 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Post Ranieri, contatti positivi con Gasperini: la Roma cerca l’intesa

Altre fonti ne stanno dando notizia

Marsiglia, De Zerbi spegne le voci: Voglio rimanere, zero contatti con altri club; Marsiglia, De Zerbi spegne le voci: “Voglio rimanere, zero contatti con altri club”. 🔗Ne parlano su altre fonti

Gasperini, contatti positivi con la Roma. Sky: «Si può arrivare all’intesa» - Sono ore caldissime in casa Atalanta: per la prima volta Gian Piero Gasperini sembra allontanarsi dalla panchina nerazzurra. L’allenatore ha un contratto fino al 2026, ma nelle ultime ore sarebbe ... 🔗Come scrive ecodibergamo.it

Allegri torna in Serie A, contatti già avviati: c’è il sì del tecnico! - Secondo quanto riportato da Francesco Balzani di Leggo, la dirigenza della Roma avrebbe già avviato i contatti con Massimiliano Allegri ... Allegri alla Roma e non solo: i nomi per il post Ranieri ... 🔗Riporta fantamaster.it

Post Cagliari – Frosinone, Ranieri: “Non segnamo? Manca tanto Pavoletti” - Claudio Ranieri, in conferenza stampa, vede il bicchiere mezzo pieno, anche perché la squadra continua a fare risultati positivi e dimostrare una buona verve in campo. I gol però non tornano. 🔗Segnala cagliaripad.it

CLAUDIO RANIERI CONFERENZA POST ROMA JUVENTUS:NON SARÒ UN DIRIGENTE MA UN CONSIGLIERE...