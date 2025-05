Portano la torta in studio ma… si rovescia a terra | l’incidente a La volta buona

Un momento di festa si è trasformato in un imprevisto divertente per Gerardina Trovato, la cantante catanese che oggi compie 58 anni. Ospite nel salotto di Caterina Balivo a "La volta buona", la sorpresa della torta di compleanno è finita inaspettatamente sul pavimento, lasciando tutti a bocca aperta. L'incidente ha regalato un sorriso e un ricordo insolito alla celebrazione.

Gerardina Trovato buon compleanno. La cantante catanese che oggi, martedì 27 maggio, compie 58 anni, ospite nel salotto di Caterina Balivo a 'La volta buona' è stata sorpresa con una torta speciale che, purtroppo, non ha potuto mangiare. Il motivo? Si è rovesciata per terra.