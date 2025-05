Porsche lancia il Registro Italiano E-Motion club elettrico unico al mondo

Porsche Italia ha presentato il Registro Italiano E-Motion, il primo club al mondo dedicato esclusivamente ai modelli elettrici del marchio. L'inaugurazione, avvenuta il 25 maggio 2025 presso il Porsche Experience Center di Franciacorta, ha visto la partecipazione di personalità di spicco del settore, segnando un passo significativo verso un futuro automobilistico sostenibile.

(Adnkronos) – Porsche Italia ha ufficializzato la nascita del Registro Italiano E-Motion, il primo Porsche Club al mondo riservato esclusivamente ai modelli elettrici del marchio.  L’inaugurazione si è svolta il 25 maggio 2025 al Porsche Experience Center Franciacorta, alla presenza di figure chiave come Sebastian Mertke (Porsche AG), Massimiliano Cariola (Marketing Porsche Italia), Andrea Gruppach ... 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

