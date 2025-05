PornHub Stripchat Xnxx e Xvideos | i procedimenti formali Ue contro 4 siti porno

Le piattaforme di contenuti per adulti come Pornhub, Stripchat, XNXX e Xvideos si trovano al centro di un’inchiesta formale dall'Unione Europea, che mira a implementare misure più rigorose per la verifica dell'età degli utenti. Questo intervento potrebbe trasformare radicalmente il modo in cui le aziende gestiscono l'accesso ai loro contenuti, superando semplici conferme di maggiore età che possono essere facilmente eluse.

Pornhub e altre famose piattaforme online per la diffusione di video porno potrebbero presto essere obbligate a verificare l'età di tutti i loro utenti, e non limitarsi solamente a mostrare un tasto che chiede la conferma di essere maggiorenni e che può essere premuto anche da un bambino. La... 🔗 Leggi su Today.it © Today.it - PornHub, Stripchat, Xnxx e Xvideos: i "procedimenti formali" Ue contro 4 siti porno

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Pornhub e altre tre piattaforme indagate dall'Ue: «La priorità è proteggere i minori, far sì che il web sia sicuro per i bambini» - Pornhub, Stripchat, Xnxx e XVideos. Questi i giganti del porno verso cui è stato avviato un procedimento formale per sospette violazioni delle norme: la Commissione Europea ... 🔗Lo riporta msn.com

Pornhub, l'Ue indaga sul sito porno: "I minori vanno protetti". Nel mirino altre tre piattaforme a luci rosse - Le indagini della Commissione su Pornhub, Stripchat, Xnxx e Xvideos si concentrano sui rischi per la protezione dei minori, inclusi quelli ... 🔗Segnala affaritaliani.it

Ue indaga su Pornhub e altri tre siti hard: "Proteggiamo i minori" - La Commissione Ue ha aperto procedimenti formali contro Pornhub, Stripchat, XNXX e XVideos per sospette violazioni del regolamento sui servizi digitali, il Digital service act (Dsa) sulla protezione d ... 🔗Come scrive ansa.it