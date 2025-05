Pontelungo sos cantieri | Troppi disagi per i lavori E non vediamo la fine

L'articolo di Sara Ausilio esplora il malcontento dei cittadini riguardo ai lavori in corso al Pontelungo, iniziati nel 2021. Con i cantieri che sembrano non avere una fine e il continuo aggravarsi della situazione, la frustrazione tra gli abitanti è palpabile. Attraverso le testimonianze dei residenti, si delinea un quadro di disagi quotidiani e incertezze sul futuro delle opere.

di Sara Ausilio "La sensazione è che al Pontelungo i cantieri non finiscano mai", sospira un cittadino attraversando a piedi il ponte. E in effetti, da fine agosto 2021 - data in cui sono partiti i lavori di consolidamento e riqualificazione del Pontelungo - ad oggi, con i cantieri del tram, chi abita o transita in questa zona nevralgica di Bologna, che collega Santa Viola a Borgo Panigale, deve quotidianamente fare i conti con tanti disagi: sensi unici, strade chiuse, carreggiate ridotte e parcheggi eliminati. Da un lato, la linea rossa del tram a Santa Viola è entrata nella terza e ultima fase: da metà giugno, in anticipo di un mese sul cronoprogramma, i lavori si sposteranno al centro della carreggiata di via Emilia Ponente, nel tratto tra Pontelungo e via Battindarno, consentendo il ripristino del doppio senso di circolazione ai lati... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Pontelungo, sos cantieri: "Troppi disagi per i lavori. E non vediamo la fine"

