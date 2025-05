Ponte sullo Stretto Salvini a Messina e Reggio Calabria il 29 e il 30 maggio

Il vicepremier e ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini sarà presente a Messina e Reggio Calabria il 29 e 30 maggio per discutere l'avvio dei lavori del Ponte sullo Stretto. Durante la sua visita, annunciata dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, incontrerà i rappresentanti delle istituzioni e dei soggetti coinvolti nel progetto, segnando un passo significativo verso la realizzazione di quest'opera.

Il vicepremier e ministro delle Matteo Salvini sarà a Messina e Reggio Calabria, rispettivamente giovedì 29 e venerdì 30 maggio, in vista del via ai lavori del Ponte sullo Stretto. Lo fa sapere il Mit. Salvini sarà nelle prefetture e incontrerà i soggetti coinvolti a vario titolo nella realizzazione dell’opera, con particolare attenzione alla tutela della legalità e alla sicurezza dei lavoratori.... 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Ponte sullo Stretto, Salvini a Messina e Reggio Calabria il 29 e il 30 maggio

