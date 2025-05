Ponte Matteo Salvini torna a Messina | previsto un vertice in Prefettura

Matteo Salvini torna a Messina quasi un anno dopo la sua ultima visita, per un vertice in Prefettura il 29 maggio. L’incontro si concentrerà sulla realizzazione del Ponte, coinvolgendo tutti i soggetti pertinenti e ponendo particolare attenzione alla tutela dell'ambiente e al progresso del progetto.

A distanza di quasi un anno dall'ultima volta, torna a Messina Matteo Salvini. Giovedì 29 maggio il vicepremier terrĂ un vertice in Prefettura sul Ponte. Previsto un incontro con i soggetti coinvolti a vario titolo nella realizzazione dell'opera, con particolare attenzione alla tutela della... 🔗 Leggi su Messinatoday.it © Messinatoday.it - Ponte, Matteo Salvini torna a Messina: previsto un vertice in Prefettura

Altre fonti ne stanno dando notizia

Ponte sullo stretto, Salvini vuole solo la sua antimafia; Ponte Stretto, alt del Colle a Salvini: «Esistono giĂ le regole antimafia». Ma il vicepremier insiste; Ponte sullo Stretto e misure antimafia, Paolo Di Paolo: Vedo della megalomania in Salvini; Il Quirinale non vuole deroghe sui controlli antimafia per il ponte sullo Stretto. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Ponte sullo Stretto, Salvini a Messina e Reggio Calabria - Il Vicepremier e Ministro Matteo Salvini sarà a Messina e Reggio Calabria, rispettivamente giovedì e venerdì, in vista del via ai lavori del Ponte sullo Stretto. 🔗Si legge su reggiotv.it

Ponte sullo Stretto, Salvini in tour antimafia per blindarlo il Ponte. Piantedosi: “Barriera contro i mafiosi” - Conciliare la doverosa lotta alla Mafia alla necessità di rendere più snelli i controlli ad una infrastruttura che il Meridione attende ... 🔗Lo riporta iltempo.it

Ponte sullo Stretto, Salvini annuncia il “tour antimafia”. Bonelli: “Una sceneggiata” - Dopo lo scontro con il Quirinale sul decreto Infrastrutture, il vicepremier prepara due tappe per “rilanciare l’impegno contro la criminalità organizzata”. 🔗Scrive repubblica.it

Ponte sullo Stretto: dopo stop Mattarella a Salvini, si pensa alla soluzione Starlink