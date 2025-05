Ponte d’oro per la Riviera Già pieni due hotel su tre E i prezzi si impennano

L'estate 2023 parte col botto per la Riviera, con il ponte del 2 giugno che segna l'inizio della stagione turistica. Gli hotel di Rimini registrano una sorprendente occupazione dell'86%, con due su tre già pieni. I prezzi iniziano a salire, riflettendo un aumento significativo nelle prenotazioni alberghiere. Scopriamo i dettagli di questa stagione promettente per il turismo romagnolo.

L’estate parte col botto. Il ponte del 2 giugno sarà il vero avvio della stagione e a testimoniarlo sono i numeri. Per di sabato Visit Rimini si aspetta l’86 per centro di riempimento delle camere negli hotel di Rimini. "Abbiamo registrato un segno positivo per le prenotazioni alberghiere in occasione di RiminiWellness – spiega la direttrice di Visit Rimini Coralie Delaubert – Il trend registra un incremento rispetto ai dati consolidati dello scorso anno, con un picco di occupazione per la notte di sabato. Buona anche la tenuta su tutto il lungo weekend del 2 giugno: molti turisti e visitatori della Fiera scelgono di prolungare il soggiorno fino a lunedì, portando l’occupazione al 65 per cento per la notte di domenica"... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Ponte d’oro per la Riviera. Già pieni due hotel su tre. E i prezzi si impennano

Altre fonti ne stanno dando notizia

Ponte d’oro per la Riviera. Già pieni due hotel su tre. E i prezzi si impennano; La maschera d'oro compie 50 anni e incorona la giovane Isotta Mugavero; Giro d'Italia, Tappa dei Berici: la mappa delle strade chiuse. Tutte le modifiche comune per comune. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Ponte d’oro per la Riviera. Già pieni due hotel su tre. E i prezzi si impennano - Trainato da RiminiWellness, il lungo weekend fa sorridere gli operatori "Richieste in aumento, per sabato prenotato l’86 per cento delle camere". 🔗ilrestodelcarlino.it scrive

Sono stati ponti d’oro per il turismo: in città picchi del 90%. E anche la Riviera fa festa - BOLOGNA – Ponti d’oro per il turismo di Bologna e della Riviera. Lo certificano i primi ... settimana di Pasqua e di oltre l’80% per il ponte del Primo maggio, con una permanenza media ... 🔗Segnala bologna.repubblica.it

Riviera romagnola pronta al ponte del Primo Maggio con 600 hotel aperti - Con l’arrivo del ponte del 1° maggio, la Riviera Romagnola entra finalmente nel vivo della stagione turistica. Già da oggi, infatti, sono visibili i primi flussi di arrivo verso la costa e ... 🔗Scrive chiamamicitta.it

Ca D'Oro