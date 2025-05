Ponte concessi due finanziamenti | servizi per l’infanzia e rete idrica al centro dei nuovi interventi

Il Comune di Ponte ha ottenuto due importanti finanziamenti per migliorare i servizi alla cittadinanza. Il primo progetto prevede la realizzazione di un nuovo asilo nido, mentre il secondo intervento si concentra sulla rete idrica. Questi sviluppi rappresentano un significativo passo avanti per la comunità, contribuendo a garantire servizi essenziali e a promuovere una migliore qualità della vita per i cittadini.

Due nuovi e importanti risultati per il Comune di Ponte che, in pochi giorni, segna un altro passo avanti nel percorso di crescita e potenziamento dei servizi alla cittadinanza. Il primo finanziamento riguarda il progetto per la realizzazione di un nuovo asilo nido, presentato dal Comune di Ponte in qualità di ente capofila, in forma associata con il Comune di Casalduni. Un'iniziativa di grande valore sociale, che risponde alle esigenze di tante famiglie e che rafforza l'idea di un paese sempre più a misura di bambino. Un intervento che parla di presente, ma soprattutto di futuro: quello dei nostri bambini e delle loro famiglie...

