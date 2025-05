Polisportivo Farnesiana e Raffalda ecco gli orari estivi di apertura al pubblico

Il Polisportivo Farnesiana e Raffalda annuncia gli orari estivi di apertura delle piscine comunali, che entreranno in vigore sabato 31 maggio. Gli impianti, situati in Largo Anguissola, saranno disponibili quotidianamente dalle 9.30 alle 20, inclusi i giorni festivi come il 2 giugno e il 4 luglio. Scopri tutte le novitĂ per un'estate all'insegna del divertimento e del benessere!

Entrano in vigore sabato 31 maggio, gli orari di apertura al pubblico delle piscine comunali durante la prossima stagione estiva. Il Polisportivo “Franzanti” di Largo Anguissola sarĂ accessibile tutti i giorni della settimana, dalle 9.30 alle 20, compresi i giorni festivi 2 giugno, 4 luglio e 15... 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it © Ilpiacenza.it - Polisportivo, Farnesiana e Raffalda, ecco gli orari estivi di apertura al pubblico

Se ne parla anche su altri siti

Dal 2 giugno in vigore gli orari estivi delle piscine comunali - Entrano in vigore domenica 2 giugno gli orari di apertura al pubblico delle piscine comunali durante la prossima stagione estiva. Il Polisportivo “Franzanti ... L’impianto della Farnesiana sarà ... 🔗Riporta sportpiacenza.it

Piscine comunali scoperte del Polisportivo Franzanti e della Farnesiana, gli orari estivi per il nuoto libero - Entrano in vigore da stamani, sabato 5 giugno, gli orari estivi delle piscine scoperte del Polisportivo “Franzanti” e del centro sportivo “Farnesiana”, entrambe in funzione sette giorni su sette. La ... 🔗Si legge su sportpiacenza.it