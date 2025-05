Polimifest2025 | s a senso artificiale

Il Polimifest 2025 inaugura la sua decima edizione con "S.A. - Senso Artificiale", uno spettacolo teatrale che esplora il confine tra uomo e tecnologia, realizzato in collaborazione con il FringeMI Festival. Al centro della trama c'è Sofia, un androide dall'aspetto umano, frutto del genio di un ingegnere. Un'opera che invita a riflettere sulle implicazioni dell'intelligenza artificiale nella nostra vita quotidiana.

Apre la decima edizione del Polimifest, il Festival organizzato dal Politecnico di Milano, lo spettacolo teatrale S.A. - Senso Artificiale in collaborazione con il FringeMI Festival. Un ingegnere ha appena creato una macchina particolare: Sofia, un androide con le sembianze di una donna... 🔗 Leggi su Milanotoday.it © Milanotoday.it - Polimifest2025 | s.a. senso artificiale

Su questo argomento da altre fonti

L’intelligenza artificiale è nulla senza senso di responsabilità - Per garantire e tutelare i lavoratori nel loro benessere e nell’incolumità fisica, può bastare affidarsi all’intelligenza artificiale ... in assenza di ogni senso di responsabilità ... 🔗Come scrive msn.com