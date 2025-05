Polidoro presenta Una vita ben spesa

Massimo Polidoro presenta il suo nuovo libro "Una vita ben spesa" a Montevarchi, il 1° giugno alle 16.30 presso la biblioteca Ginestra. L'incontro esplorerà come l'eccellenza non sia il risultato della perfezione, ma piuttosto di scelte consapevoli e significative. Un'opportunità imperdibile per scoprire una nuova prospettiva sulla ricchezza del vivere. Non mancare!

Arezzo, 27 maggio 2025 – Tanti appuntamenti con la biblioteca Ginestra di Montevarchi. Sabato 1 giugno, ore 16.30 SAVE THE DATE! Palazzo del Podestà, Piazza Varchi 8 - Montevarchi (AR) MASSIMO POLIDORO presenta Una vita ben spesa ( Mondadori, 2025) L'eccellenza non è frutto di perfezione, ma di perseveranza, curiosità e continua ricerca. Il noto divulgatore scientifico ci accompagna in un viaggio fatto di storie, curiosità e esercizi pratici e sulle orme di Leonardo, Darwin, Einstein e altri visionari, ci spiega che cos'è il metodo scientifico e come usarlo per leggere la realtà in modo nuovo. Un'occasione unica per dialogare e riflettere insieme sul valore del dubbio e della conoscenza...

