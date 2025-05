Pochi giorni di attesa per il concerto di Radio Italia E in piazza Duomo viene montato il palco

Pochi giorni ci separano dal concerto di Radio Italia in piazza del Duomo, un evento atteso da appassionati di musica e fan dei vari artisti. Martedì 27 maggio sono cominciate le operazioni di montaggio del palco, preparando l'iconica piazza per una serata indimenticabile. L'appuntamento è fissato per venerdì 30 maggio, promettendo emozioni e grandi performance.

