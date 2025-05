PlayStation al via gli sconti dei Days of Play

Dal 28 maggio all’11 giugno 2025, torna l'attesissima iniziativa "Days of Play" di Sony Interactive Entertainment. Durante queste due settimane, i giocatori potranno beneficiare di contenuti esclusivi per PlayStation Plus, insieme a sconti su hardware e accessori per PlayStation 5, rendendo questo evento un'opportunità imperdibile per tutti gli appassionati di gaming.

(Adnkronos) – Dal 28 maggio all'11 giugno 2025 si terrà una nuova edizione dei Days of Play, l'iniziativa annuale promossa da Sony Interactive Entertainment. Durante questo periodo saranno attivati contenuti inediti per il servizio PlayStation Plus, offerte su hardware e accessori PlayStation 5 e promozioni relative a giochi selezionati.

