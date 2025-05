Playoff Virtus-Reyer Venezia | come seguire in tv streaming e radio la decisiva gara 5 dei quarti

Stasera si gioca la decisiva gara 5 dei playoff tra Virtus Bologna e Umana Reyer Venezia, che determinerà l'accesso alla semifinale Scudetto della LBA Serie A. Dopo una serie emozionante, i veneziani cercano il riscatto contro i campioni in carica. Scopri come seguire la partita in TV, streaming e radio per non perderti nemmeno un momento di questa sfida cruciale.

Si gioca stasera una partita che vale l'accesso alla semifinale Scudetto della LBA Serie A quella tra Virtus e Reyer. Una partita che l'Umana Reyer si è guadagnata con orgoglio, rispondendo tra le mura amiche alle due vittorie iniziali della Virtus Bologna alla Segafredo Arena. Dopo 200, e...

