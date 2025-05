Playoff Tommasini e Simioni decisivi | Rimini rimonta Forlì e fa sua anche Gara 2

Nella sfida di gara 2 dei playoff, Rimini trionfa su Forlì con un'emozionante rimonta, chiudendo il match 83 a 78. Nonostante un ottimo inizio degli ospiti, che avevano preso il comando con un vantaggio a meno di tre minuti dalla fine, la squadra di Rimini si riprende e si porta a un passo dalla finale, avendo ora il match point da sfruttare venerdì.

Forlì s'illude di poter pareggiare la serie playoff, ma sul più bello si spegne. Sorride nuovamente Rimini, che ha il primo match point in tasca da usare venerdì. Gara 2 finisce 83 a 78 al termine di un match intenso e che gli ospiti hanno tenuto vivo fino a 2'58 dalla fine, quando erano avanti... 🔗 Leggi su Forlitoday.it © Forlitoday.it - Playoff, Tommasini e Simioni decisivi: Rimini rimonta Forlì e fa sua anche Gara 2

