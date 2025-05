Playoff | alle 20 45 gara-2 di semifinale Dopo averla sfiorata domenica Herons a caccia dell’impresa a Treviglio Fabo via al secondo assalto al PalaFacchetti

Questa sera alle 20:45, il PalaFacchetti di Treviglio ospiterà gara-2 della semifinale playoff tra TAV Treviglio Brianza e Fabo Herons Montecatini. Dopo aver sfiorato il successo domenica, i Herons puntano all'impresa, ma il grande interrogativo resta: Marcius sarà in campo? La vigilia promette emozioni e tensione per un match che potrebbe rivelare molto sul futuro di entrambe le squadre.

Marcius si o Marcius no? Ruota intorno a questa domanda la vigilia di gara-2 della semifinale playoff fra TAV Treviglio Brianza e Fabo Herons Montecatini, in programma questa sera alle 20.45 al PalaFacchetti di Treviglio. Non che senza il suo ariete la formazione allenata da coach Davide Villa non sappia vincere, anzi: Treviglio ha dimostrato proprio nel primo capitolo della serie di essere una squadra completa e di saper far fronte alla mancanza del suo miglior giocatore, ma l’assenza del lungo croato a lungo andare rischia di diventare un fattore nel confronto fra termali e bergamaschi, soprattutto se questa dovesse protrarsi fino alle eventuali gara-4 e gara-5... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Playoff: alle 20.45 gara-2 di semifinale. Dopo averla sfiorata domenica, Herons a caccia dell’impresa a Treviglio. Fabo, via al secondo assalto al PalaFacchetti

