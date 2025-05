Platini avvisa la Juve | Conte? A scrivere la storia dei club non sono gli allenatori ma i giocatori PSG-Inter? Di certo farò il tifo per i parigini

Michel Platini, leggenda della Juventus, esprime la sua opinione sulla distinzione tra allenatori e giocatori nel creare la storia di un club. In un’intervista a Tuttosport, Platini si sofferma sull'importanza dei calciatori e offre il suo supporto per il PSG in vista della sfida contro l'Inter. La sua riflessione riaccende il dibattito su chi davvero scrive le pagine più memorabili del calcio.

Platini: «Conte? A scrivere la storia sono i giocatori». Il commento della leggenda della Juventus. A Tuttosport, Michel Platini ha parlato ancora di Juve. Il commento della leggenda dei bianconeri. STAGIONE – «Sono felice che la Juve sia riuscita a centrare il quarto posto. Del resto, Trapattoni diceva sempre che se non puoi avere la meglio sull’avversario, l’importante è non perdere. Ed è quello che hanno fatto i bianconeri: non hanno vinto, ma si sono regalati l’accesso alla Champions League. La Juve è stata al vertice d’Italia e dell’Europa per tanti anni, ma nel calcio esistono i cicli, non si può vincere sempre... 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Platini avvisa la Juve: «Conte? A scrivere la storia dei club non sono gli allenatori, ma i giocatori. PSG-Inter? Di certo farò il tifo per i parigini»

Se ne parla anche su altri siti

Platini “Bello se Conte tornasse alla Juventus. Io in società? Nessuno mi ha chiamato”; Platini: Conte? Secondo me sono i giocatori a fare grandi le squadre e non gli allenatori; Platini torna alla Juve? Michel smentisce: “Nessuno mi ha chiamato”; Brady: La Juve? Non sono contento di essere ricordato solo per il rigore di Catanzaro. Platini?.... 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Platini: "Conte figura importante, se tornasse alla Juventus sarebbe bello. Io presidente? Nessuna chiamata, ma che onore" - Michel Platini, a poche settimane dalla sentenza della Corte d`appello straordinaria del Tribunale penale federale che lo ha assolto dalle accuse che nel 2015 gli. 🔗Come scrive msn.com

Platini e la frase sul suo futuro alla Juve: "Bello se torna Conte. Nessuno della società mi ha..." - Parlando invece del possibile ritorno di Antonio Conte sulla panchina bianconera, Platini ha commentato: "Antonio Conte è una figura molto importante per la Juventus. Non voglio inserirmi nei piani ... 🔗Riporta msn.com

Tuttosport - Platini e Conte febbre Juve - Platini-Conte, febbre Juve" è il titolo di apertura scelto oggi da Tuttosport per la sua prima pagina, concentrata sul futuro della Juventus tra panchina e dirigenza. 🔗Lo riporta tuttojuve.com

?? L’ABBRACCIO di DEL PIERO con PLATINI e ZIDANE #shorts #delpiero #platini #zidane #juventus