Più brave più forti più squadra | l’Italia insegna ginnastica artistica in Europa siamo la scuola da imitare

L'Italia è diventata un faro della ginnastica artistica in Europa, conquistando il titolo di Campionessa d'Europa a Volos nel 2006. Questo storico successo, che ha visto il superamento delle grandi potenze come Russia e Romania, ha segnato una svolta per la disciplina nel nostro paese. Analizziamo come la preparazione e lo spirito di squadra degli atleti italiani si siano affermati come modello da seguire nel panorama europeo.