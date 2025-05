Pisa Inzaghi può già lasciare | c'è il Palermo su di lui

Dopo la storica promozione del Pisa, ottenuta con due turni di anticipo e dopo 34 anni, il futuro di Pippo Inzaghi sulla panchina nerazzurra è ora in dubbio. Circolano voci sul possibile interesse del Palermo per l'allenatore, che potrebbero spingerlo a lasciare Pisa in un momento di grande successo. Scopriamo i dettagli di questa situazione che tiene i tifosi col fiato sospeso.

