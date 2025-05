PISA E GLI ALTRI MONDI Siparietto social | Auguri al Napoli

Nella mattinata di ieri, il Pisa Sporting Club ha ufficialmente avviato la sua stagione di Serie A con un tocco di umorismo, dedicando un simpatico messaggio di congratulazioni al Napoli per la vittoria dello scudetto. Attraverso il loro profilo ‘X’ (ex Twitter), il club ha dimostrato che, oltre alla rivalità sul campo, c'è spazio anche per il buon umore nel calcio.

Nella mattina di ieri il Pisa Sporting Club ha mosso il primo passo "ufficioso" nella stagione che lo vedrà disputare il campionato di Serie A. E lo ha fatto con simpatia e grande ironia, veicolando sul proprio profilo ‘X’ (l’ex Twitter) i complimenti al Napoli per la conquista dello scudetto: "Scusate ma dobbiamo farci l’abitudine: facciamo i più sinceri complimenti al Napoli per la conquista dello Scudetto. Non vediamo l’ora di affrontare i Campioni d’Italia sul campo!". In cadetteria intanto continua a tenere banco la vicenda relativa alla posizione del Brescia e alla disputa dei playout. Tra i tanti temi affrontati nel Consiglio federale di ieri, c’è stato anche quello sulle date dello spareggio retrocessione, che per il momento sono stati rinviati a data da destinarsi... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - PISA E GLI ALTRI MONDI. Siparietto social: "Auguri al Napoli»

