Piombino | Tenaris Dalmine utile di 152 milioni di euro nel 2024 | sale a 14mila euro il premio di risultato per gli operai del colosso dell' acciaio

Nel 2024, il colosso dell'acciaio Tenaris Dalmine ha riportato un utile di 152 milioni di euro, portando a 14.000 euro il premio di risultato per i suoi operai di Piombino. Mentre si attende la definizione del progetto Metinvest per il rilancio dell’acciaieria, i dipendenti possono celebrare i successi ottenuti dall'azienda bergamasca.

In attesa che, dopo la firma sull'accordo di programma, sia finalmente definito il progetto Metinvest per il rilancio dell'acciaieria piombinese, gli operai e i dipendenti dello stabilimento Tenaris Dalmine di Piombino possono festeggiare i buono risultati ottenuti dal colosso bergamasco... 🔗 Leggi su Livornotoday.it © Livornotoday.it - Piombino | Tenaris Dalmine, utile di 152 milioni di euro nel 2024: sale a 14mila euro il premio di risultato per gli operai del colosso dell'acciaio

Altre fonti ne stanno dando notizia

Tenaris Dalmine, premio aziendale di 14 mila euro per gli operai e 16 mila euro per gli impiegati - Il premio collegato alla crescita dei risultati: nel 2023 aumento del fatturato a 1.781 milioni di euro, con un utile netto di 296 milioni ... 🔗Riporta msn.com

In busta paga fino a sedicimila euro in più: il premio di Tenaris Dalmine ai dipendenti - Un maxi premio in busta paga, figlio degli ottimi risultati dell'azienda. Lo riceveranno i dipendenti della Tenaris Dalmine, che è il primo produttore italiano di tubi di acciaio senza saldatura per l ... 🔗Scrive today.it

Tenaris Dalmine e smart working: “Piace, con regole e diritto a disconnettersi” - 5 stabilimenti produttivi (oltre al sito di Dalmine, Arcore, Costa Volpino, Sabbio Bergamasco e Piombino), un’acciaieria ed una centrale elettrica di autoproduzione. Tenaris – il colosso di ... 🔗Da bergamonews.it