Pioggia torrenziale a Parma viabilità bloccata | chiuso il sottopasso in via Emilia Ovest

Un'improvvisa pioggia torrenziale ha colpito Parma, causando il blocco della viabilità e la chiusura del sottopasso in via Emilia Ovest. In meno di un'ora sono caduti quasi venti millimetri d'acqua, mentre San Secondo ha registrato 27 mm. La situazione è aggravata dai danni nella bassa, colpita da piogge incessanti e una grandinata a Dolo di Soragna che ha compromesso alcuni raccolti.

Quasi venti millimetri di pioggia in poco meno di un'ora in città. Ventisette a San Secondo. Oltre ai danni nella bassa, dove piove dalle 6 della mattina, un'abbondante grandinata si è abbattuta a Dolo di Soragna rovinando alcuni raccolti. A Parma è andata meglio, anche se la pioggia torrenziale...

