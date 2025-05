Pioggia di soldi per 38 progetti Cultura al top

La Fondazione comunitaria ha annunciato un sostegno di quasi 390mila euro per finanziare 38 progetti innovativi nei settori sociale, giovanile, ambientale e culturale. Questi Bandi territoriali spaziano da festival nazionali a iniziative per le persone fragili e restauri, contribuendo così a valorizzare il patrimonio culturale e a promuovere lo sviluppo delle comunità. Un investimento significativo per il futuro dei territori.

Fondazione comunitaria mette in campo quasi 390mila euro, nel contesto dei Bandi territoriali, per finanziare 38 progetti destinati a sociale, giovani, ambiente, territori e cultura. Si spazia dal contributo a Festival di respiro nazionale, alle iniziative rivolte alle persone fragili, dai restauri di beni e spazi alla promozione di attivit√† che aiutino le nuove generazioni a crescere al meglio. Venerd√¨ scorso il consiglio di amministrazione della Fondazione Comunitaria ha deciso quali progetti approvare e sostenere. Il settore che ha avuto maggiori assegnazioni √® stato quello della ‚Äúcultura‚ÄĚ, per cui verranno erogati circa 209mila euro per 19 iniziative... 🔗 Leggi su Lanazione.it ¬© Lanazione.it - Pioggia di soldi per 38 progetti. Cultura al top

