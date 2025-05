Pino Insegno e lo spot perché non ci indigna un gay rappresentato come una macchietta?

Nel dibattito contemporaneo sul rispetto e la rappresentazione, emergono spunti provocatori come quello legato allo spot di Pino Insegno per "Reazione a catena". La rappresentazione di un gay come macchietta suscita interrogativi: perché questo non genera indignazione? Attraverso l'analisi delle reazioni a certe rappresentazioni, possiamo riflettere sul significato di inclusività e stereotipi nel nostro linguaggio visivo.

Ci sono fatti che diventano notizie, ma spesso è la reazione a certi fatti a diventare la vera notizia. È in questa direzione che voglio guardare. Mi spiego meglio: da qualche giorno, sui canali Rai, va in onda lo spot della nuova edizione di Reazione a catena, il programma condotto da Pino Insegno. Nello spot, lo stesso Insegno interpreta varie maestranze (dal cuoco della mensa al responsabile dei badge), ma il personaggio che più colpisce è il truccatore: il conduttore si mostra con una camicia rosa, un foulard al collo e movenze stereotipate, richiamando la vecchia (e dannosa) caricatura dell’omosessuale effeminato... 🔗 Leggi su Donnapop.it © Donnapop.it - Pino Insegno e lo spot, perché non ci indigna un gay rappresentato come una macchietta?

