Pierluigi Pardo | “Cerco telecronache oltre la liturgia L’imitazione di Max Giusti? Mio figlio lo ha scambiato per me”

In un'affascinante intervista a Fanpage, Pierluigi Pardo riflette sulla sua carriera e sull'evoluzione della telecronaca calcistica, rivelando il desiderio di andare oltre la liturgia tradizionale. Con uno sguardo appassionato al secondo scudetto del Napoli, Pardo condivide il suo approccio unico alle dirette e l'importanza di rendere ogni partita un'esperienza memorabile, svelando aneddoti e pensieri illuminanti sul suo mestiere.

La voce di Pierluigi Pardo è stata sottofondo del secondo scudetto del Napoli di Conte, che per lui è senza se e senza ma "un capolavoro". Le sue intro sono diventate marchi di fabbrica. In questa intervista a Fanpage spiega: "La Serie A è bellissima, ma certe cose puoi farle solo con partite speciali come questa, i derby e la Nazionale, che reta un sogno". Sulla finale di Champions dell'Inter: "Invidia per Caressa? Fabio è un amico, come me qualsiasi collega vorrebbe raccontare quella partita"... 🔗 Leggi su Fanpage.it