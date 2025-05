Pierina Paganelli la decisione del tribunale su Louis Dassilva | perché resta in carcere

Il caso di Pierina Paganelli, pensionata di 78 anni assassinata il 3 ottobre 2023 a Rimini, torna al centro dell'attenzione per la recente decisione del tribunale riguardo a Louis Dassilva. La sua permanenza in carcere solleva interrogativi su un delitto avvolto nel mistero, che ha scosso la comunità locale. L'articolo esplora le circostanze dell'omicidio e l'analisi della testimonianza che ha portato a questa vicenda.

È una storia tragica e intricata quella dell’omicidio di Pierina Paganelli, pensionata di 78 anni trovata senza vita nel garage condominiale di via del Ciclamino, a Rimini, il 3 ottobre 2023. Il suo corpo era riverso a terra, ferito da una serie di colpi inferti con un oggetto contundente, probabilmente un bastone o una spranga. Da subito è stato evidente agli inquirenti che si trattava di un’azione violenta e mirata: un agguato. Le dinamiche dell’omicidio hanno fin da subito spinto gli investigatori a scartare l’ipotesi del furto finito male, orientando l’attenzione su un contesto personale o familiare... 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

