Pierina Paganelli ancora no dal Riesame alla scarcerazione di Louis Dassilva | “Faremo appello in Cassazione”

Il Riesame ha respinto la richiesta di scarcerazione di Louis Dassilva, indagato per l'omicidio di Pierina Paganelli. La sua difesa annuncia un ricorso in Cassazione non appena saranno disponibili le motivazioni del provvedimento. La questione rimane quindi aperta e suscita attenzione nell'opinione pubblica e tra gli addetti ai lavori.

Ancora un no del Riesame a Louis Dassilva, indagato per l'omicidio di Pierina Paganelli: "Non appena giungeranno le motivazioni ricorreremo in Cassazione avverso al provvedimento oggi notificato"

