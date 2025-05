Pier Silvio Berlusconi si stringe al giornalista Andrea Delogu | “Profondamente addolorato per la morte di Sabrina Giuliodori”

Pier Silvio Berlusconi esprime il suo profondo cordoglio per la scomparsa di Sabrina Giuliodori, moglie del giornalista Andrea Delogu, vicedirettore generale dell'informazione di Mediaset. La notizia della tragica perdita ha suscitato una vicinanza emotiva da parte dell'azienda e di numerosi colleghi, unendo il mondo dell'informazione in un momento di grande dolore. Scopri di più sui messaggi di solidarietà ricevuti.

Mediaset si è stretta attorno al giornalista Andrea Delogu, vicedirettore generale dell'informazione, dopo la morte della moglie Sabrina Giuliodori. Il messaggio di Pier Silvio Berlusconi e di altri volti dell'azienda...

