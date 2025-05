Picnic domenicali nel Parco delle Cascine | spaccio di birra e carne da brace

Ogni domenica, il parco delle Cascine si anima con picnic conviviali, birra e carne da brace. Tuttavia, dietro l'atmosfera festosa si cela un mercatino non autorizzato. Recentemente, un blitz della polizia municipale ha rivelato materie illecite, con casse di birra nascoste tra i rifiuti e tentativi di fuga da parte dei trasgressori. Un'inchiesta che solleva interrogativi sull'organizzazione di eventi all'aperto.

Ci sarebbe un mercatino parallelo dietro i picnic che si svolgono ogni domenica nel pratone delle Cascine. Domenica scorsa però c'è stato un blitz della polizia municipale, gli agenti hanno trovato casse di birra nascoste nei cestini dei rifiuti e hanno bloccato chi tentava di allontanarsi

