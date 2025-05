Picchiata dal marito in casa ricoverata in gravi condizioni | l’uomo ai domiciliari trasferito in carcere

Una donna è attualmente ricoverata in gravi condizioni all'ospedale di Brindisi dopo essere stata brutalmente picchiata dal marito nella loro abitazione di Latiano. L'uomo, precedentemente agli arresti domiciliari, è stato trasferito in carcere con l'accusa di lesioni gravissime. La vicenda solleva preoccupazioni sul tema della violenza domestica. Continua a leggere...

