Piazza Salvo D' Acquisto diventa per un giorno un mini-centro sportivo grazie a Comune e Uisp

Piazza Salvo d'Acquisto ad Ancona si trasformerà in un minicentro sportivo il 7 giugno, grazie alla collaborazione tra Comune e UISP. Questa giornata di festa, dedicata a famiglie e bambini, celebrerà il termine dell'anno scolastico e l'inizio dell'estate, promuovendo giochi e attività sportive in un clima di condivisione e amicizia.

ANCONA – Una giornata di festa, dedicata a tutta la famiglia, ai giochi e allo sport, per festeggiare il termine dell'anno scolastico e l'inizio dell'estate, per ritrovarsi insieme nella condivisione e in amicizia. È questa la nuova iniziativa organizzata per il 7 giugno ad Ancona, in piazza

