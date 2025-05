Piazza Casali la giunta approva in linea tecnica il progetto definitivo di riqualificazione

La Giunta comunale di Piacenza ha dato il via libera in linea tecnica al progetto di riqualificazione di Piazza Casali, parte integrante del programma di valorizzazione delle Ex Scuderie di Maria Luigia. Questo intervento mira a trasformare l'area, promuovendo un miglioramento estetico e funzionale e contribuendo al rilancio del patrimonio storico della città.

