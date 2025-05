Piazza Affari chiude in rialzo Ftse Mib guadagna lo 034% nonostante calo di Tim

Piazza Affari ha concluso la seduta con un moderato rialzo, con il Ftse Mib in aumento dello 0,34%. Tuttavia, l'andamento positivo è stato compromesso dal calo di Telecom Italia, che ha registrato un ribasso del 2,17%. Le incertezze sui tempi di restituzione di un miliardo da parte dello Stato, relativo a un canone non dovuto, continuano a influenzare negativamente il sentiment di mercato.

Piazza Affari chiude la seduta in rialzo ma senza brillare, con il listino diviso a metà tra rialzi e ribassi. Il Ftse Mib ha guadagnato lo 0,34%, frenato dal calo di Tim (-2,17%). I tempi sulla restituzione del miliardo da parte dello Stato, per un canone non dovuto, si allungano e il mercato penalizza il titolo. Deboli anche Tenaris (-1,31%) e Pirelli (-0,99%) che riesce a recuperare solo in parte il calo dopo il tonfo seguito alle indiscrezioni su un avvertimento dell'Authority americana circa possibili restrizioni alla vendita di auto che montano i cybertyre italiani, a causa della possibile influenza del socio cinese di Pirelli... 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Piazza Affari chiude in rialzo, Ftse Mib guadagna lo 0,34% nonostante calo di Tim

