Piantagione di marijuana in mansarda il coltivatore nuovamente in manette

Un coltivatore 48enne di Rimini è tornato in carcere dopo essere stato scoperto nuovamente con una piantagione di marijuana nella sua mansarda. Già arrestato l'anno scorso per lo stesso reato, ha mostrato un’incredibile perseveranza nel suo "hobby", fino all'ultimo blitz della polizia municipale, avvenuto in una mattina di settembre. Una storia che riaccende il dibattito sulla legalizzazione e il controllo della cannabis.

Ci è ricascato il 48enne che, lo scorso anno, era finito in manette dopo che gli agenti della Municipale di Rimini gli avevano trovato una rigogliosa piantagione di marijuana. Nonostante l'arresto, avvenuto nel luglio del 2024, l'uomo ha continuato a coltivare il suo hobby che, nella giornata di... 🔗 Leggi su Riminitoday.it © Riminitoday.it - Piantagione di marijuana in mansarda, il coltivatore nuovamente in manette

Le notizie più recenti da fonti esterne

Rimini, coltiva Marijuana in mansarda: arrestato 48enne - Nella mattinata di ieri, lunedì 26 maggio, la Polizia Locale di Rimini ha arrestato un uomo (classe 1977), sorpreso a coltivare marijuana nella mansarda della propria abitazione, nella zona nord della ... 🔗Da chiamamicitta.it

Rimini, coltiva marijuana in mansarda: finisce agli arresti domiciliari - Ieri mattina la Polizia Locale di Rimini ha arrestato un uomo (classe 1977), sorpreso a coltivare marijuana nella mansarda della propria abitazione, ... 🔗Scrive corriereromagna.it

Piantagione di marijuana a Canolo, “coltivatore” pizzicato a curarla - Un’altra piantagione di marijuana è stata scovata nel reggino, questa volta a Canolo, dove i carabinieri della Stazione di Agnana e i loro colleghi dello Squadrone Cacciatori, hanno anche ... 🔗Si legge su cn24tv.it

Bologna: sequestrata maxi piantagione di marijuana da 400 mila euro