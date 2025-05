Piani di urbanistica cinque Comuni agrigentini ammessi ai contributi regionali

Cinque comuni agrigentini sono stati ammessi ai contributi regionali per la redazione di strumenti urbanistici e territoriali, su un totale di 25 in Sicilia. Il decreto che ufficializza la graduatoria provvisoria delle istanze per l'assegnazione dei fondi per il 2025 è stato recentemente firmato, segnando un passo importante per lo sviluppo urbano della regione.

