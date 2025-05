Piana degli ulivi secolari | valore ambientale e opportunità | incontro pubblico

Il 29 maggio, alle 18, la sala di rappresentanza del Comune di Fasano ospiterà un incontro pubblico dal titolo "Piana degli ulivi secolari: valore ambientale e opportunità". Organizzato da Alleanza Verdi e Sinistra della provincia di Brindisi, l'evento mira a esplorare l'importanza ecologica della piana e le potenzialità per lo sviluppo sostenibile del territorio. È un'opportunità per discutere e condividere idee su un patrimonio unico.

