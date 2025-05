Pgf la judoka Martina Cairone convocata in Nazionale per i Campionati europei

Martina Cairone, talentuosa judoka della Palestra Ginnastica Ferrara, è stata convocata nella Nazionale italiana per i campionati europei di kata. Questo prestigioso traguardo segna un importante riconoscimento per il suo impegno e dedizione nello sport, aprendo nuove opportunità per la giovane atleta nel panorama internazionale del judo.

La judoka della Palestra Ginnastica Ferrara Martina Cairone ha raggiunto un l'importante traguardo della convocazione nella Nazionale italiana per la specialità kata. Iscriviti al canale WhatsApp di FerraraToday La prestigiosa chiamata rappresenta un riconoscimento per l'impegno, la... 🔗 Leggi su Ferraratoday.it © Ferraratoday.it - Pgf, la judoka Martina Cairone convocata in Nazionale per i Campionati europei

Su questo argomento da altre fonti

Pgf, la judoka Martina Cairone convocata in Nazionale per i Campionati europei; JUDO: Martina Cairone in Azzurro; Pgf la judoka Martina Cairone convocata in Nazionale per i Campionati europei. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Martina Caironi e la sua preparazione - Martina Caironi, classe 1989, vincitrice di due medaglie d’oro e una d’argento ai Giochi Paralimpici, si impegna ogni giorno per mantenere le sue prestazioni al top: “Lo slittamento delle Paralimpiadi ... 🔗incodaalgruppo.gazzetta.it scrive

Martina Caironi positiva a un test antidoping a sorpresa - La campionessa paralimpica Martina Caironi, gia' medaglia d'oro alle Paralimpiadi di Londra nei 100 metri e portabandiera azzurra a quelle di Rio de Janeiro, e' risultata positivita a un test ... 🔗Lo riporta raisport.rai.it

Martina Caironi, ridotta la squalifica per doping: potrà partecipare ai Giochi - Roma, 3 febbraio 2020 - Il Tribunale nazionale antidoping ha inflitto un anno di squalifica alla atleta paralimpica Martina Caironi, risultata positiva in un controllo a sorpresa svolto da Nado ... 🔗Si legge su ilgiorno.it

2013 Saggio corso di Judo Ferrara - PGF