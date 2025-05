Pezzotto la Finanza indaga sugli utenti | posizioni fiscali sotto analisi

La Guardia di Finanza intensifica la lotta contro il "pezzotto", il dispositivo che consente la visione illegale di eventi sportivi a pagamento. Recentemente, sono stati identificati oltre 2.000 utenti abusivi in 80 province italiane, con sanzioni che possono raggiungere i 5.000 euro. Le posizioni fiscali di questi utenti sono ora sotto scrutinio, evidenziando l'impegno delle autorità nel combattere l'evasione e la pirateria digitale.

Continua la guerra al " pezzotto ", lo strumento che permette di guardare illegalmente le partite di calcio a pagamento. Nei giorni scorsi la Guardia di Finanza aveva affermato di aver identificato e sanzionato oltre 2mila utenti abusivi in 80 province italiane. Le multe sono arrivate anche a 5mila euro per ciascun fruitore di questi contenuti diffusi illegalmente. Ma non ci si ferma solo alle multe; stando al Colonnello della Guardia di Finanza Giuseppe Giulio Leo, indaga anche sulla posizione fiscale dei soggetti identificati. La lotta al pezzotto. Intervistato da Dazn, il Colonnello ha affermato: È necessario capire che ormai ogni azione del vivere quotidiano lascia tracce: si lasciano tracce finanziarie, sul web, e quindi nessuno può ritenersi esente da responsabilità nel caso in cui utilizzi illegalmente questi palinsesti riservati a pagamento Oltre alle multe, la Guardia di Finanza sta facendo accertamenti approfonditi anche per ricostruire l'intera posizione fiscale dei soggetti identificati, ricordando che in una recente operazione condotta per contrastare il fenomeno della pirateria sono stati sequestrati patrimoni per 500mila euro, auto d'epoca e di lusso che alimentano il mercato illegale...