Peste suina sette nuovi casi in Liguria

L'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta ha recentemente riportato otto nuovi casi di peste suina africana tra i cinghiali, sette dei quali in Liguria e uno in Piemonte. Con questo aggiornamento, il numero totale di positivi in cinghiali raggiunge 1.883, evidenziando la crescente diffusione della malattia nella regione.

L'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte Liguria e Valle d'Aosta, nell'ultimo aggiornamento datato 25 maggio 2025, segnala otto nuovi positivi alla peste suina africana tra i cinghiali, sette in Liguria e uno in Piemonte. Il totale dei positivi sui cinghiali sale a 1.883 casi... 🔗 Leggi su Genovatoday.it © Genovatoday.it - Peste suina, sette nuovi casi in Liguria

