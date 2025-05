pestato durante la movida dubbi sui racconti dei testimoni cancellato un profilo instagram

Un giovane è stato aggredito durante la movida di Prato sabato sera, destando preoccupazione e interrogativi sui racconti dei testimoni. L’incidente, avvenuto in piazzetta Buonamici, ha visto un diciottenne di Campi Bisenzio colpito con violenza, tanto da perdere l'equilibrio. Nel frattempo, il profilo Instagram del presunto aggressore è stato cancellato, sollevando ulteriori dubbi sull'accaduto.

PRATO Non è ancora stato rintracciato il giovane che sabato sera, intorno alle 23, ha sferrato una serie di pugni al diciottenne di Campi Bisenzio, in piazzetta Buonamici. I colpi sono stati più d’uno e inferti con aggressività tanto che il ragazzo ha perso l’equilibrio ed è caduto all’indietro battendo la testa su uno dei gradini di pietra che porta al giardino di palazzo Buonamici. L’impatto con il suolo è stato violentissimo tanto che il giovane è rimasto a terra privo di sensi. Soccorso da un’ambulanza in codice rosso è stato portato prima al Santo Stefano e poi trasferito d’urgenza a Careggi per un forte trauma cranico che gli ha creato un edema cerebrale... 🔗 Leggi su Lanazione.it