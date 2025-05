Pestaggio shock per una scarpa sporcata a Napoli

Un incidente banale si trasforma in un violento pestaggio a Napoli. È sabato notte quando Ivan, 22 anni, accidentalmente rovescia una birra, attirando l’ira di un aggressore. In pochi istanti, la situazione degenera, con quattro pugni che colpiscono il giovane, lasciandolo in gravi condizioni. Una serata di svago si trasforma così in un incubo in pieno centro città.

È la notte tra sabato e domenica, pieno centro di Napoli. Per sbaglio a Ivan, 22 anni, cade una birra, mentre sta passando la serata con Emmanuel, suo amico di 18 anni. La bottiglia va in mille pezzi e per l'aggressore diventa una scusa per attacare briga. Quattro pugni colpiscono Ivan, che perde i sensi. Anche Emmanuel viene colpito, nonostante sia l'unico a tentare di calmare l'aggressore, a cui ora i carabinieri stanno dando la caccia. Un pestaggio brutale, che riporta alla mente altri drammatici casi di cronaca con giovanissimi protagonisti... 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Pestaggio shock per una scarpa sporcata a Napoli

Le notizie più recenti da fonti esterne

Ucciso per una "scarpa sporcata" a Napoli. 17enne condannato a 18 anni e 8 mesi - Le scarpe da 500 euro che hanno dato vita all'alterco tra i due erano state sporcate inavvertitamente da un amico di Santo Romano. La difesa, durante l'udienza, aveva chiesto anche una perizia ... 🔗Riporta msn.com

Giovani pestati a sangue per un po' di birra su una scarpa: la denuncia - Una nuova brutale aggressione è stata registrata nella notte tra sabato e domenica. A Napoli, un giovane è stato pestato in piazzetta Orientale per una birra caduta a terra e che avrebbe “sporcato una ... 🔗Secondo napolitoday.it

Il 19enne ucciso per una scarpa sporcata. Confessa il minorenne, caccia ai complici - Ma i militari continuano ad indagare per cercare di risalire all’identità dei giovani e giovanissimi protagonisti della rissa nata per un pestata e una conseguente scarpa "sporcata". 🔗quotidiano.net scrive

