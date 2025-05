Pestaggio da far west in piazzale Santa Croce | calci pugni e aggressione a colpi di palanchino per una mancata precedenza

Una violenta rissa si è consumata a Piazzale Santa Croce, trasformando la zona in un teatro di aggressioni simile a un far west. Calci, pugni e colpi di palanchino sono stati l'esito di un violento litigio scatenato da una questione di precedenza. Nel corso dell'intervento, i Carabinieri della Sezione Radiomobile di Parma sono stati chiamati a sedare la situazione, intervenendo in un contesto di crescente allerta.

Una “gazzella” della Sezione Radiomobile dei Carabinieri Parma, è stata inviata un paio di sere fa, dalla Centrale Operativa del Comando Provinciale Carabinieri, in piazzale Santa Croce dove era stata segnalata una rissa in atto. Secondo quanto ricostruito finora dai Carabinieri, i tre uomini... 🔗 Leggi su Parmatoday.it © Parmatoday.it - Pestaggio da far west in piazzale Santa Croce: calci, pugni e aggressione a colpi di palanchino per una mancata precedenza

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Far west nel piazzale della stazione di Casalpusterlengo: coltellate e colpi di bottiglia, tre feriti - I militari hanno quindi placato gli anni e avviato le indagini. L'ultimo violento pestaggio era avvenuto, ai danni di un 26enne egiziano, il giovedì precedente, all'altezza del colatore ... 🔗Si legge su ilgiorno.it

Bergamo, pestaggio in pieno giorno in centro: "Inaccettabile, non siamo nel Far West" - Sul banco degli imputati il marito della donna accusata di aver portato l’esplosivo in via Palestro a Milano Bergamo - «Un pestaggio in ... non siamo nel Far West". E’ uno dei passaggi ... 🔗Lo riporta ilgiorno.it

FAR WEST IN CENTRO a MESTRE - Pestaggio in mezzo alla folla - Una maxi rissa con tanto di scazzottata e pestaggi ha avuto come teatro oggi pomeriggio la centralissima via Carducci a Mestre (tra il museo M9 e via Piave) davanti alla mensa ca’ Letizia ... 🔗Si legge su ilgazzettino.it