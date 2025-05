Pescare i rifiuti o trasformare gli scarti del pesce in biostimolanti | il futuro delle start up green in Liguria è già presente

Nel cuore della Liguria, le start-up green stanno già plasmando un futuro sostenibile, affrontando la crisi dei rifiuti marini e trasformando gli scarti della pesca in biostimolanti innovativi. Tra il movimento delle correnti oceaniche e la bellezza del mare, queste iniziative rappresentano un esempio di come la creatività imprenditoriale possa coniugarsi con la salvaguardia ambientale, contribuendo a un ecosistema più pulito e vitale.

Quando al largo degli oceani le correnti si scontrano, inizia una danza di muri d’acqua che si abbracciano in grandi spirali. Si crea un enorme vortice: quel ciclone liquido si chiama “ gyre ”. Chi ama i mari, lo conosce bene. Fondamentali per lo scambio dei flussi marini, i vortici creano però al loro interno enormi isole di plastica, ciclopiche barriere di rifiuti che viaggiano per chilometri prima di disperdersi e avvelenare ogni sponda. Hanno deciso di battezzarsi in nome di quel ballo delle onde i fondatori di Ogyre, la start up che lavora con piccoli pescatori dall’Indonesia al Brasile fino al Senegal per “ripulire gli oceani, un rifiuto alla volta”... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Pescare i rifiuti o trasformare gli scarti del pesce in biostimolanti: il futuro delle start up green in Liguria è già presente

