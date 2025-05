Pescara Audace Cerignola | dove vederla orario e probabili formazioni

Oggi, allo Stadio Adriatico di Pescara, si svolgerà la cruciale semifinale di playoff di Serie C tra Pescara e Audace Cerignola. In questo articolo, scopriremo dove seguire la partita in diretta, l'orario di inizio e le probabili formazioni delle due squadre, pronte a contendersi un posto in finale.

Allo Stadio Adriatico va in scena la sfida di Serie C Pescara Audace Cerignola: le ultime di formazioni con orario e dove vedere il match in tv Allo Stadio Adriatico di Pescara si giocherà la gara valevole per il ritorno delle semifinali dei playoff di Serie C tra Pescara Audace Cerignola. Andiamo a scoprire le ultimissime di formazione, l'orario

