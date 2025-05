Pesca di frodo nel lago di Vico sequestrati quasi 200 chili di coregone

Nel cuore della Riserva Naturale del Lago di Vico, i militari del Nucleo Carabinieri Forestale di Caprarola e la Guardia Parco hanno recentemente intensificato i controlli contro la pesca di frodo, portando al sequestro di quasi 200 chili di coregoni. Questo intervento è parte di un'operazione più ampia per salvaguardare l'ambiente e la fauna locale, denunciando le attività illecite sul territorio.

Militari del Nucleo Carabinieri Forestale di Caprarola (VT), in collaborazione con i Guardia Parco della Riserva Naturale Regionale "Lago di Vico", nell'ambito dei servizi finalizzati alla tutela del territorio in Comune di Caprarola loc. "Pantanello" – Lago di Vico, durante un servizio notturno...

