Pesaro denuncia choc di una bambina | Quell?uomo mi ha fatta spogliare Lui ha 71 anni ed era già stato condannato per maltrattamenti contro la nonna della piccola

Un recente caso di cronaca ha scosso Pesaro, dove una bambina ha denunciato un uomo di 71 anni per averla costretta a spogliarsi con l'intento di realizzare materiale pedopornografico. L'uomo, già condannato per maltrattamenti verso la nonna della piccola, è ora sotto processo per adescamento di minori. Ieri è iniziato il dibattimento, facendo emergere la gravità della situazione e la necessità di proteggere le vittime.

PESARO L?avrebbe portata in bagno per spogliarla e trarne del materiale pedopornografico. Settantunenne a processo per adescamento di minori. Ieri l?avvio del dibattimento e la... 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it © Corriereadriatico.it - Pesaro, denuncia choc di una bambina: «Quell?uomo mi ha fatta spogliare». Lui ha 71 anni ed era già stato condannato per maltrattamenti contro la nonna della piccola

