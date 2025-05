Pesaro denuncia choc di una bambina | Quell?uomo mi ha fatta spogliare Lui ha 71 anni ed era già stato condannato per maltrattamenti contro la nonna della piccola

Un caso inquietante ha colpito Pesaro, dove una bambina ha denunciato un uomo di 71 anni, già condannato per maltrattamenti, per tentativi di adescamento e pedopornografia. L'udienza del processo è iniziata ieri, rivelando dettagli choc: l'uomo avrebbe portato la piccola in bagno per costringerla a spogliarsi. Le accuse sollevano gravi preoccupazioni sulla sicurezza dei minori e sull'efficacia delle misure di prevenzione.

PESARO - L?avrebbe portata in bagno per spogliarla e trarne del materiale pedopornografico. Settantunenne a processo per adescamento di minori. Ieri l?avvio del dibattimento e la... 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it © Corriereadriatico.it - Pesaro, denuncia choc di una bambina: «Quell?uomo mi ha fatta spogliare». Lui ha 71 anni ed era già stato condannato per maltrattamenti contro la nonna della piccola

