Pesante trauma cranico dopo uno schiaffo | scoppia il panico durante la partita

Un incidente scioccante ha interrotto una partita di slap fighting quando un atleta ha subito un grave trauma cranico a causa di uno schiaffo particolarmente violento. L'episodio ha sollevato preoccupazioni per la sicurezza di questo sport, in cui l'80% dei partecipanti presenta segni di commozione cerebrale. Scopriamo cosa è accaduto e quali sono le implicazioni per il futuro delle gare di schiaffi professionistiche.

E' successo qualcosa di incredibile durante una partita, un giocatore ha subito un pesante trauma cranico dopo aver ricevuto uno schiaffo fortissimo Oggi non si parla di calcio, bensì di slap fighting, ovvero le gare di schiaffi professionistiche. L'80% di chi partecipa mostra segni di commozione cerebrale, lo riferisce uno studio valutando i video della.

